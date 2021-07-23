Названы самые перспективные инвестиции для спасения планеты

Для спасения планеты и достижения целей Парижского соглашения недостаточно просто сокращать вредные выбросы. Как пишет CNBC, эффективнее и перспективнее всего — инвестировать в технологии по улавливанию углерода из атмосферы.

Швейцарская компания Climeworks — одна из немногих, кто занимается фильтрацией CO2. Технология представляет собой огромные модули с десятками вакуумных вентиляторов, которые нагнетают воздух в установку, где фильтры задерживают углерод вместе с влагой. Затем емкость нагревают до 100 градусов Цельсия и отделяют чистый углекислый газ — его можно либо закопать глубоко под землей, либо продать, например, производителям газированных напитков.

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По словам представителя компании Криса Бейттлера, ежегодно через улавливающие установки под Цюрихом проходит 900 тонн углекислого газа, в то время как мире выбрасывается 40 миллиардов тонн. Однако индустрии предсказывают стремительный рост – все больше правительств по всему миру волнует климатическая повестка, и они ищут способы быстрого избавления от выбросов.

Climeworks установила систему фильтрации в Цюрихе в 2017 году, а к 2020-му собрала 100 миллионов долларов от таких компаний, как Microsoft, Audi, Shopify и Stripe. На данный момент швейцарская компания строит более крупную установку в Исландии. Бейттлер считает, что улавливание углерода станет рынком на триллион долларов и рекомендует брать пример с тех, кто уже в нее инвестирует — ведь эти компании знают толк в долгосрочной прибыли.

Проблема лишь в огромных изначальных вложениях, которые требуют технологии фильтрации воздуха. Однако директор проекта по климату в Калифорнийском университете Кен Алекс отметил, что цена улавливающих установок уже резко снизилась, и она продолжит снижаться по мере распространения. По его оценкам, миру потребуется около 50 тысяч предприятий по улавливанию углерода, что обойдется примерно в 10 триллионов долларов. Несмотря на огромные суммы, такие инвестиции хорошо окупятся в будущем, причем не только в плане спасения планеты от глобального потепления.

Кроме того, улавливание углерода назвали наиболее действенным способом декарбонизации авиационной промышленности. Британский Комитет по изменению климата призвал авиакомпании профинансировать установку фильтрационных предприятий для устранения углеродного следа от перелетов.