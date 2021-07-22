Электромобиль научат добывать криптовалюту

Канадская компания Daymak планирует к 2023 году выпустить электромобиль Spiritus и научить его майнить криптовалюту во время подзарядки, пишет Wired.

Для добычи цифровых активов планируется использовать вычислительные возможности бортового компьютера. Разработчики сделают специальное ПО, которое упростит процесс майнинга. Солнечные батареи на крыше станут компенсировать расход энергии на добычу криптовалют.

«К моменту выпуска Spiritus все будут платить криптовалютой, и мы строим электромобили с учетом этого», — отметил гендиректор компании Альдо Байоччи. Объем предварительных заказов на электромобиль превысил уже 350 миллионов долларов. Оплата принимается и в криптовалютах: в биткоинах, Etherium и Dogecoin.

Ранее глава Tesla Илон Маск допустил, что компания может вновь продавать автомобили за биткоины. Он надеется убедиться, что майнинг этой криптовалюты минимум на 50 процентов базируется на зеленой энергетике. «Если это действительно так, то Tesla, скорее всего, вновь будет принимать биткоины», — заявил предприниматель.

Биткоин заменит обычные деньги к 2050 году, такой срок ранее назвали 54 процента опрошенных экспертов в исследовании Finder.com.