Казахстан обогнал Россию по добыче криптовалюты

Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который является лидером на этом рынке, упала почти на 30 процентов, пишет CNBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

В апреле этого года на КНР пришлось менее половины мощности (46 процентов), используемой для добычи криптовалюты. В сентябре 2019 года доля страны была 75,5 процента. За этот же период Казахстан увеличил свою долю почти в шесть раз — с 1,4 до 8,2 процента.

На втором месте находятся США (рост с 4,1 до 16,8 процента). Россия и Иран занимают четвертое и пятое место соответственно. В Казахстане есть более 22 гигаватт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций.

Ранее сообщалось, что под давлением властей китайские майнеры криптовалюты переезжают в США, Россию, Казахстан. Власти КНР стали настороженно относиться к огромному потреблению энергии при добыче биткоинов после того, как председатель КНР Си Цзиньпин поставил амбициозные цели в области климата.

В июне Народный банк КНР предписал китайским организациям, в том числе крупнейшим банкам и платежной системе Alipay, не участвовать в сделках с криптовалютой. Некоторые регионы полностью запретили добычу криптовалюты на своей территории.