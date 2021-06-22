Китай обвалил курс биткоина

Стоимость биткоина на криптобирже Binance впервые с января этого года упала ниже 30 тысяч долларов. По состоянию на 16:10 по московскому времени криптовалюта обвалилась до 29,7 тысячи долларов, на минимуме она опускалась до 29,3 тысячи, свидетельствуют данные площадки.

Поводом для такой динамики стали негативные новости из Китая. 21 июня Народный банк КНР предписал китайским организациям, в том числе крупнейшим банкам и платежной системе Alipay, не участвовать в сделках с криптовалютой.

Кроме того, после постепенного введения запрета на добычу криптовалют из страны начали уезжать майнеры. Регулирование уже действует в четырех провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром майнинга.

В конце мая Пекин предупредил, что будет усиливать контроль над криптовалютами. Сначала с такими тезисами выступил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а затем соответствующий материал опубликовало государственное агентство «Синьхуа».

Проблемы у крупнейшей мировой криптовалюты были ожидаемыми. Аналитики отмечали, что крупнейшие китайские игроки на рынке спешно распродают свои активы из-за действий Пекина.