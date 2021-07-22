Илон Маск допустил продажу электрокаров Tesla за биткоины

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск допустил, что компания может вновь продавать автомобили за биткоины, передает Reuters.

Выступая на конференции B-Word, Маск подчеркнул, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать возобновляемые источники энергии. Он надеется убедиться, что майнинг этой криптовалюты минимум на 50 процентов базируется на зеленой энергетике.

«Если это действительно так, то Tesla, скорее всего, вновь будет принимать биткоины», — заявил предприниматель.

Еще в начале 2021 года Tesla объявила о вложении полутора миллиардов долларов в биткоины. Тогда компания заявила, что начала принимать эту криптовалюту как средство оплаты. Однако уже в мае Маск заявил, что Tesla приостанавливает прием биткоинов из-за неэкологически чистых методов ее добычи.

В середине июня Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины. Тогда он назвал такое же требование: криптовалюте необходимо стать более экологически чистой.