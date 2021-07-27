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России предрекли ежегодные опустошающие пожары

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Фото: Сергей Фомин / Globallookpress.com

России грозят ежегодные опустошающие пожары из-за изменения климата в случае отсутствия должной подготовки. При этом реальный ущерб как для экономики, так и для экосистемы еще только предстоит оценить. Об этом «Ленте.ру» сообщили депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

Ранее в МЧС Якутии сообщили, что ущерб от лесных пожаров составил более 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму порядка 150 тысяч рублей, также приняты меры принудительного характера, но они все равно не покрывают урон.

«Колоссальный ущерб»

Бурматов согласился, что сумма в 1 миллиард рублей огромна. Речь, по его словам, идет не только о номинальном ущербе, но и об экосистеме, урон которой исчисляется совершенно другими масштабами.

Депутат отметил, что опустошающие пожары — не уникальная российская проблема. С тем же сталкиваются Австралия, Канада и европейские страны, и главное здесь — наличие ресурса, инструментария для защиты окружающей среды, объяснил политик.

«Конечно, многие пожары возникают в результате сухих гроз или других объективных погодных явлений. Но часто они бывают и рукотворными, — заметил Бурматов. — По весне это наш ежегодный пал травы, бытовые пожары, непотушенные костры и прочее. Рукотворные пожары устраивают и черные лесорубы, заметая следы своих незаконных вырубок. Они вырубают десятки гектаров, а сжигают сотню».

Черные лесорубы, как рассказал Бурматов, могут также пускать низовой пал для того, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, которые раньше трогать было нельзя. Единственный выход из этой ситуации — увеличение численности лесных инспекторов хотя бы до того числа, которое было в СССР, считает депутат.

«Без них у нас лес без глаз и ушей, — объяснил Бурматов. — Инспекторов необходимо наделить реальными полномочиями, как мы уже это сделали в особо охраняемых территориях, где у них есть защита, спецсредства. Нужно поднять зарплаты, потому что сейчас они нищенские. С помощью таких мер мы получим систему раннего упреждения пожаров, информирования о них и, соответственно, более эффективную реакцию».

Пожары не прекратятся

Андрей Нагибин из Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса заметил, что ущерб подсчитывать еще рано, так как пожары продолжаются — вероятно, итоговая цифра окажется еще больше. Более того, по его мнению, на этом возгорания не прекратятся — климат меняется и, если такая же жара будет в следующем сезоне, продолжение гибели лесов неизбежно.

«Важно еще и такое явление, как стой воздуха. Режим черного неба — как раз результат застоя, дым не выдувается. Так что пожары будут продолжаться. Во многом из-за человеческого фактора, безразличного отношения к окружающей среде или простой необразованности. Например, бросил ты бутылку в лесу, а она сработала как линза и начался пожар. Это большая проблема», — считает эксперт.

Наибольшую сложность представляет тушение пожаров в труднодоступных местах, где есть проблемы с подъездом техники. Большой подвиг, по мнению Нагибина, сейчас совершают волонтеры — только недавно были обучены и отправлены на решение проблемы порядка 300 человек, не считая более 800 пожарных.

«На тушение подтянута большая и серьезная техника, которая должна сделать специальные просеки, не дающие огню распространяться. Также была применена новая техника: мы слышали об авиации, разгоняющей облака, но теперь военные, наоборот, используют реагенты, вызывающие дождь», — рассказал Нагибин.

Эксперт высказал сожаление тем, что пожары сегодня носят не только антропогенный характер, но и климатический. Климат меняется, а, значит, пожары будут продолжаться постоянно, заключил Нагибин.

21 июля президент Владимир Путин заявил, что проблема пожаров в России остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого. «Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест. Но некоторые справились», — сказал он на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

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