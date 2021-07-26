200 спасателей привлекли к тушению пожара в центре Ростова-на-Дону

200 спасателей и более 50 единиц техники привлекли к тушению пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергея Черного.

Отмечается, что до этого в ликвидации возгорания были задействованы 100 человек и 28 единиц техники. Таким образом, группировка спасателей, тушащих пожар, была увеличена вдвое.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Согласно данным Главного управления МЧС по Ростовской области, информация о возгорании поступила 25 июля в 21:15, загорание началось в одной из квартир. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, ему был присвоен четвертый ранг.