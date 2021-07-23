Россия
 
Последние новости
В Киеве раскрыли требования к Западу из-за «Северного потока-2»
Семь бутылок кондиционера не спасли ребенка от огромного колтуна в волосах
Американский дипломат отверг прямое участие США в переговорах по Донбассу
Россиян предупредили об опасности проживания в маленьких квартирах
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей
Крупнейшие российские компании захотели в «домашние офшоры»
Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков
СК обвинил московских врачей в 11 эпизодах продажи младенцев
В российском регионе затопило 450 домов
Три станции Сокольнической линии метро откроют раньше срока 
Новости партнеров
Прослушать новость

Трое подростков спасли ребенка из горящего дома

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Енисейском районе Красноярского края трое подростков спасли ребенка из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 19 июля в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные смогли вытащить из огня мужчину и женщину. Очевидцы сообщили, что в доме также находился ребенок. Сотрудники пожарной службы отправились в дом на поиски, однако затем поступил сигнал, что ребенка уже спасли.

Выяснилось, что трое подростков проезжали мимо на велосипедах и не смогли остаться в стороне. Жительница второго этажа дома скинула им одеяло, на которое они и поймали малыша. Также ребята помогали пожарным проводить спасенной женщине сердечно-легочную реанимацию и разматывали рукава. Кроме того, им пришлось оттаскивать от пожарных буйного жителя дома, который постоянно рвался в огонь.

Уточняется, что ранее ребята активно интересовались работой пожарно-спасательных подразделений. В пресс-службе регионального главка ГУ МЧС отметили, что собираются поощрить Игоря Фторых, Ивана Матюнина и Ивана Рукосуева за оказанную помощь и проявленный героизм.

Ранее пятилетний мальчик спас всю семью от разрушительного пожара.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семилетняя девочка спасла семью от гибели в огне
Две девочки спасли жизнь годовалого ребенка и прослыли героинями
Молниеносная реакция ребенка спасла семью от гибели в пожаре