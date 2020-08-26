Две девочки спасли жизнь годовалого ребенка и прослыли героинями

Две жительницы американского города Сентервилл, штат Айова, реанимировали ребенка, который перестал дышать, и прослыли героинями. Об этом сообщает издание Action News Jax.
В четверг, 20 августа, у годовалого ребенка произошла остановка дыхания, на место происшествия вызвали спасателей.
Когда сотрудники экстренных служб прибыли на вызов, пациента уже реанимировали.
Позже спасатели узнали, что сестры-подростки Макензи (Makenzie) и Оливия Томпкинс (Olivia Tompkins) самостоятельно провели пострадавшему сердечно-легочную реанимацию и спасли его жизнь. Ребенка госпитализировали, и позже выписали из больницы. Сейчас с ним все в порядке.
Спасатели отблагодарили сестер Томпкинс кофе, пиццей и мороженым.
Ранее сообщалось, что в английской деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, мальчик спас тонущего в море ребенка. Несмотря на то что пострадавший наглотался воды, он своевременно получил необходимую помощь и полностью пришел в себя.