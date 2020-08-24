11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка

В английской деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, мальчик спас тонущего в море ребенка. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Инцидент произошел 7 августа. 11-летний Элай Харрисон (Eli Harrison) отдыхал с семьей на побережье, когда заметил в десяти метрах от берега тонущего мальчика. Он тут же кинулся в море и благополучно спас его. Несмотря на то что ребенок наглотался воды, он своевременно получил необходимую помощь и полностью пришел в себя.

Мать малыша вручила Харрисону десять фунтов стерлингов (около тысячи рублей) в знак благодарности за храбрый поступок. «Он спас ему жизнь, — с гордостью отметила мать Харрисона Кейли. — По его словам, он просто сделал то, что должен был сделать любой на его месте. Он даже не осознает, насколько героически себя повел».

Ранее сообщалось, что в отеле американского города Ливония, штат Мичиган, девятилетняя девочка спасла от смерти ребенка, пролежавшего три минуты на дне бассейна. Она позвала крестную мать мальчика, которая тут же прыгнула в воду и подняла его на поверхность.