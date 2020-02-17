Девятилетняя девочка спасла пролежавшего три минуты на дне бассейна ребенка

В отеле американского города Ливония, штат Мичиган, девочка вызвала подмогу тонущему в бассейне ребенку и спасла его от смерти. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала полиция в официальной группе в Facebook.

Инцидент произошел 24 января. На кадрах видно, как двухлетний ребенок заходит в бассейн и начинает тонуть. Остальные постояльцы отеля не замечают оказавшегося в беде мальчика и продолжают купаться. Согласно записи с камер видеонаблюдения, ребенок пролежал на дне бассейна более трех минут, пока на него не обратила внимание девятилетняя девочка. Она позвала крестную мать мальчика, которая тут же прыгнула в воду и подняла его на поверхность.

Очевидцы позвонили в службу скорой помощи. По счастливому стечению обстоятельств, в отеле нашлись две медсестры, у которых в тот день был выходной. Они несколько раз провели ребенку сердечно-легочную реанимацию и вернули его к жизни. Затем пострадавшего отвезли в местную больницу, где ему оказали необходимую помощь. После того, как он прошел лечение, его отправили домой.

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина совершил впечатляющий прыжок, чтобы спасти упавшего в бассейн ребенка. Полуторагодовалый Рокко воспользовался тем, что ограда бассейна не была закрыта, проскользнул внутрь, потянулся к мячу и упал в воду.

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