Отец прыгнул в бассейн и спас тонущего младенца

В американском штате Флорида мужчина совершил впечатляющий прыжок, чтобы спасти упавшего в бассейн младенца. Об этом пишет WPTV-TV.

Альберт Пассаванти (Albert Passavanti) сидел в тени, пока его полуторагодовалый сын Рокко (Rocco) играл во дворе. Ребенок воспользовался тем, что ограда бассейна не была закрыта, проскользнул внутрь, потянулся к мячу и свалился в воду.

Мужчина бросился к бассейну, одним прыжком перемахнул через ограду высотой 120 сантиметров, нырнул в воду и выудил тонущего сына. «Мне даже в голову не пришло идти в обход», — утверждает он. По его словам, в таких ситуациях люди обретают силу Супермена.

Рокко не пострадал. Сцену сняла камера охранной системы, установленная во дворе.

24 июня сообщалось, что в колумбийском городе Медельин женщина поймала ребенка, который свалился с лестничной площадки. Она успела заметить, что он падает, бросилась к мальчику и в последний момент поймала его за ногу.

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