В центре Ростова-на-Дону загорелся жилой дом

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом передает Главное управление МЧС по Ростовской области.

Согласно данным ведомства, информация о возгорании поступила 25 июля в 21:15, загорание началось в одной из квартир. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, ему был присвоен четвертый ранг. Отмечается, что на месте происшествия работают 100 человек и 28 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

Представитель Главного управления МЧС по Ростовской области также рассказал РИА Новости, что из здания были эвакуированы 18 человек.

Ранее в историческом жилом доме на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Происшествие попало на видео, его опубликовали в сети. Речь идет о доходном доме купца Карявова, который был построен в 1886 году. На кадрах видно обширное возгорание на вернем этаже здания.

