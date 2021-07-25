Крупный пожар в историческом доме в центре Санкт-Петербурга попал на видео

В историческом жилом доме на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Происшествие попало на видео, его опубликовали в Telegram-канале издания Baza.

Как сообщает «Комсомольская правда», речь идет о доходном доме купца Карявова, который был построен в 1886 году. На кадрах видно обширное возгорание на вернем этаже здания.

На данный момент площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Всех жителей дома эвакуировали, информации о пострадавших не поступало. Экстренные службы заявили, что пожар удалось локализировать.

23 июля сообщалось, что трое подростков спасли ребенка из горящего дома в Енисейском районе Красноярского края. Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Трое подростков проезжали мимо на велосипедах и не смогли остаться в стороне. Ранее они активно интересовались работой пожарно-спасательных подразделений.