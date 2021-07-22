Россия
 
Последние новости
МИД России назвал условие продолжения транзита газа через Украину
Воробьев раскрыл детали первого этапа реновации в Подмосковье
Солдат-контрактник покончил с собой в воинской части под Москвой 
Китай потребовал от США прекратить устраивать цветные революции в Сирии
Россияне обвинили врачей на вертолете в «заброске» коронавируса в их регион
Опровергнута догма об опасности кофе для сердца
Россиянка обнаружила в своем погребе шестерых детей-маугли и сняла их на видео
Россиянам раскрыли признаки кражи их личных данных
В Москве теплоход устроил пробку как в Суэцком канале 
Китайский миллиардер построит «дворец» в центре Лондона
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка сорвалась из окна шестого этажа горящего дома и попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Санкт-Петербурге женщина сорвалась из окна шестого этажа, пытаясь спастись от пожара. Происшествие попало на видео, его публикует издание «Мегаполис».

На кадрах испуганная россиянка выглядывает из окна дома, в это время из соседнего помещения вырывается черный дым. Россиянка кричит, люди, которые находятся внизу, отговаривают ее вылезать в окно, но за ее спиной видна вспышка огня и она, забравшись на подоконник, срывается вниз. Из-за полученных травм женщина скончалась.

По информации издания, пожарные прибыли к месту происшествия уже после падения женщины.

Ранее сообщалось, что в городе Ельц Липецкой области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. В ночь на 19 июля в квартире на третьем этаже, в которой проживала многодетная семья, начался пожар. Одна из дочерей находилась в комнате, где был очаг возгорания. Девочка разбудила криком всю семью, но сама не спаслась.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Якутии не допустили перехода огня на населенные пункты
Двое детей погибли при пожаре в российском городе
В России грузовик рухнул с моста на газовую трубу и вызвал мощный пожар