Россиянка сорвалась из окна шестого этажа горящего дома и попала на видео

В Санкт-Петербурге женщина сорвалась из окна шестого этажа, пытаясь спастись от пожара. Происшествие попало на видео, его публикует издание «Мегаполис».

На кадрах испуганная россиянка выглядывает из окна дома, в это время из соседнего помещения вырывается черный дым. Россиянка кричит, люди, которые находятся внизу, отговаривают ее вылезать в окно, но за ее спиной видна вспышка огня и она, забравшись на подоконник, срывается вниз. Из-за полученных травм женщина скончалась.

По информации издания, пожарные прибыли к месту происшествия уже после падения женщины.

Ранее сообщалось, что в городе Ельц Липецкой области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. В ночь на 19 июля в квартире на третьем этаже, в которой проживала многодетная семья, начался пожар. Одна из дочерей находилась в комнате, где был очаг возгорания. Девочка разбудила криком всю семью, но сама не спаслась.