В России грузовик рухнул с моста на газовую трубу и вызвал мощный пожар

В Саратове грузовик упал с моста на газовую трубу и вызвал мощный пожар

В Саратове грузовик рухнул с моста и упал на газовую трубку, чем вызвал мощный пожар, передает «Взгляд-инфо».

Соответствующий видеоролик сняли очевидцы события. Инцидент произошел на на мосту на 1-м Жилучастке. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что на место ЧП выехали пожарные. На кадры попал высокий язык пламени горящего газа.

Со слов начальника областного управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина, водитель успел покинуть транспортное средства. На данный момент огонь охватил сам автомобиль и газ, вырывающийся из трубы. В результате был перекрыт мост Орджоникидзе, а также железнодорожное движение в этом районе.

Ранее в российском городе из пожара спасли более десяти кошек. В момент, когда спасатели открыли дверь квартиры, оттуда выбежали несколько домашних питомцев. Остальных спасателям пришлось выносить самим. Хозяйки квартиры на момент возгорания не было дома.