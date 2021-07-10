Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске произошел взрыв газа. Об этом ТАСС в субботу, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Отмечается, что около 12:10 по местному времени (08:10 мск) в ведомство поступило сообщение, что при проведении ремонтных работ в однокомнатной квартире 9-этажного дома в 1-м переулке Римского-Корсакова произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего начался пожар.

В результате случившегося получила ожоги хозяйка квартиры и рабочий, мужчину доставили в местную больницу. Также были выбиты оконная рама и входная дверь.

Известно, что огонь был ликвидирован до приезда спасателей, соседние квартиры не пострадали.

2 июля сообщалось, что в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Пожара после взрыва не последовало. Разрушены перекрытия и перегородки дома, выбиты стекла.