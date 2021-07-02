Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

В трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

В сообщении говорится, что взрыв произошел по адресу улица Светлоярская, дом 12. около 7 утра, пострадали три человека, эвакуированы 28. Пожара после взрыва не последовало. Разрушены перекрытия и перегородки дома, выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске произошел мощный взрыв на автозаправкепопал. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Шесть человек, в том числе двое пожарных, получили травмы различной степени тяжести.