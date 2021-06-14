Россия
 
Последние новости
Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске резко выросло
Путин сыронизировал о роли Москвы в движении Black Lives Matter
Бывший игрок «Барселоны» стал тренером чеченского «Ахмата»
Путин ответил на вопрос о покушении на Навального
Порошенко рассказал о связи патриотизма Зеленского и российских денег
Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков
В США рассекретили документы и раскрыли одну из загадок Второй мировой войны
Мясников назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков
Новости партнеров
Прослушать новость

Момент взрыва автозаправки в Новосибирске попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Мощный взрыв на автозаправке в Новосибирске попал на видео. Его публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительной информации, шесть человек, в том числе двое пожарных, получили травмы различной степени тяжести.

По последним данным, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они соблюдают повышенную осторожность из-за продолжающихся взрывов.

В августе прошлого года на одной из центральных улиц Волгограда произошел мощный взрыв на заправке. Пожар, а затем взрыв произошли при заправке резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, однако затем их число увеличилось до 13. Среди пострадавших четверо пожарных, один из них получил ожоги 50 процентов тела.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Взрыв, уничтоживший заправку в Новосибирске, попал на видео
Раскрыты детали мощного взрыва на заправке в российском городе
Последствия взрыва на заправке в Волгограде попали на видео