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11 человек погибли в результате взрыва газа в Китае

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Фото: CNN

Как минимум 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь (провинция Хубэй) Китае. Об этом пишет Reuters.

Еще 37 человек находятся в критическом состоянии. Всего госпитализированы 144 человека.

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань. Там располагается самый большой продовольственный рынок: около 40 киосков уже разрушены из-за взрыва. Он прогремел около 6:30 по местному времени (1:30 мск).

Больницы Шияня просят местных жителей сдать кровь, чтобы помочь раненым.

8 июня в китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв. Предположительно, взорвался кремнеземный реактор. В тот же день сообщалось о пожаре на складе Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company в провинции Чанша. Там сгорели смартфоны Xiaomi.

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