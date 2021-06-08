Мощный взрыв на заводе по производству поликремния в Китае попал на видео

В китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, взорвался кремнеземный реактор.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Twitter, виден большой столб дыма от последовавшего пожара.

Как сообщает портал Seeking Alpha, если информация подтвердится, это может иметь последствия для мировой полупроводниковой промышленности, которая и так испытывает серьезный дефицит.

Ранее 8 июня издание MyDrivers сообщило, что смартфоны Xiaomi сгорели в результате пожара на складе Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company в провинции Чанша. По словам очевидцев, в результате инцидента возник сильный пожар, над местом происшествия наблюдали большое облако из дыма и пепла.