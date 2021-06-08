Мощный взрыв на заводе по производству поликремния в Китае попал на видео

В китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, взорвался кремнеземный реактор.
A massive fire broke out at a chemical factory in Shihezi, China.#China #shihezi #fire #中國消防 #石河子 #火 #爆炸 #化工廠 #explosion pic.twitter.com/wpaQ1GPgSr— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) June 8, 2021
На кадрах, опубликованных очевидцами в Twitter, виден большой столб дыма от последовавшего пожара.
Как сообщает портал Seeking Alpha, если информация подтвердится, это может иметь последствия для мировой полупроводниковой промышленности, которая и так испытывает серьезный дефицит.
Ранее 8 июня издание MyDrivers сообщило, что смартфоны Xiaomi сгорели в результате пожара на складе Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company в провинции Чанша. По словам очевидцев, в результате инцидента возник сильный пожар, над местом происшествия наблюдали большое облако из дыма и пепла.