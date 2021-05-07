Последствия мощного взрыва на заводе в Китае попали на видео

На ремонтном заводе в городе Байсэ на юге Китая произошел мощный взрыв, сообщает информационный портал Sina. Кадры последствий происшествия опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 6 мая, около 18:10 по местному времени (13:10 по Москве). На кадрах видно большое белое облако дыма, а также последствия взрыва — выбитые оконные стекла домов и автомобилей. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали, они доставлены в медучреждение. Детали инцидента выясняются, ведется расследование.

Ранее двое человек погибли при подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны на месте проведения раскопок под Волгоградом. Взрыв произошел в Городищенском районе, на участке проведения поисковых работ отряда «Память» из Оренбургской области. Приехавшие на место медики констатировали смерть 60-летнего мужчины и 15-летнего подростка.