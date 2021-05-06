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Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в столице страны

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Фото: @PoliceMv / Twitter

Бывший президент Мальдивской Республики, а ныне спикер парламента Мохамед Нашид пострадал при взрыве в столице страны Мале. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте мальдивской полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 6 мая. Нашид получил ранения, он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь в больнице. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Местных жителей просят воздержаться от посещения района взрыва.

Мохамеду Нашиду 53 года. Он возглавлял Мальдивскую Республику в 2008-2012 годах.

Ранее 6 мая сообщалось, что двое человек погибли при подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны на месте проведения раскопок под Волгоградом. Взрыв произошел в Городищенском районе, на участке проведения поисковых работ отряда «Память» из Оренбургской области. Медики констатировали смерть 60-летнего мужчины. Вторым погибшим оказался 15-летний подросток, которого врачам не удалось спасти.

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