В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

Спецоперация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в бразильском Рио-де-Жанейро привела к перестрелке в метро, унесшей жизни 23 человек. Об инциденте сообщает портал G1.

По данным портала, одним из погибших является офицер полиции, еще 22 человека — подозреваемые. Еще два полицейских и пассажира поезда получили ранения.

«В результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг в Жакарезинью, в северной зоне Рио-де-Жанейро, погибли 23 человека», — уточнили журналисты издания.

По имеющимся данным, убитым сотрудником правоохранительных органов является офицер Андре Фриас. Отмечается, что согласно существующей с 2016 года статистике, в ходе данной операции было убито рекордное количество людей.