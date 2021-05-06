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При подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны погибли двое россиян

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Двое человек погибли при подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны на месте проведения раскопок под Волгоградом. Об инциденте со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрыв произошел в Городищенском районе, на участке проведения поисковых работ отряда «Память» из Оренбургской области. Сообщение об инциденте поступило около 18:00 мск. На место выехали две машины скорой помощи, приехавшие медики констатировали смерть 60-летнего мужчины. Вторым погибшим оказался 15-летний подросток, которого врачам не удалось спасти.

По данным агентства, после происшествия губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал распоряжение о приостановлении работ всех поисковых отрядов на территории региона. Кроме того, он также призвал проверить территорию и выполнение норм безопасности, а также провести дополнительный инструктаж.

В пресс-службе Следственного Управления СКР по Волгоградской области отметили, что проводят проверку после детонации боевого снаряда. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа следователей территориального подразделения СКР, следователей-криминалистов аппарата ведомства, а также оперативных сотрудников полиции», — уточняется в заявлении ведомства.

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