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Место гибели россиян при подрыве бомбы времен войны показали на видео

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Место гибели двоих россиян при подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны на месте раскопок под Волгоградом показали на видео. Запись опубликована на сайте Следственного Управления СКР по Волгоградской области

По данным СКР, взрыв произошел в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района. Сейчас проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее 6 мая сообщалось, что двое человек погибли при подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны на месте проведения раскопок под Волгоградом. Взрыв произошел в Городищенском районе, на участке проведения поисковых работ отряда «Память» из Оренбургской области. Приехавшие на место медики констатировали смерть 60-летнего мужчины и 15-летнего подростка.

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