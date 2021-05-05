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Из музея Вооруженных сил России украли немецкие кресты и наградное оружие

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из музея Вооруженных сил России на территории парка «Патриот» украли 400 экспонатов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В полицию обратился заместитель директора филиала Владислав Педенко, который отметил, что перед открытием в музей передали 5 тысяч экспонатов. Пропажа обнаружилась после инвентаризации. Среди похищенного оказались немецкие кресты, наградное оружие Советского Союза, а также форма, фуражки и другие предметы.

По мнению Педенко, предполагаемым похитителем может быть строитель, который был занят при строительстве музея. Общая сумма ущерба от кражи составила почти 12 миллионов рублей. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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