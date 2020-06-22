Строительство главного храма Минобороны показали на видео

Строительство главного храма Вооруженных сил России показали на видео. Кадры с места оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В ролике представлены моменты с разных этапов строительства. В начале видео показана презентация макета будущего храма президенту России Владимиру Путину. Далее начались работы по возведению объекта, а на 598-й день он был открыт. В конце видеозаписи указывается, что в строительстве принимали участие 4,5 тысячи человек.

Еще на одном видео, представленном Минобороны России, показан храм изнутри и снаружи.

Открытие главного храма Вооруженных сил состоялось ранее 22 июня. На мероприятии, в частности, присутствовали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

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