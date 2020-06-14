Настоятелем храма Вооруженных сил России станет Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сам станет настоятелем главного храма Вооруженных сил России — собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Московской области. Об этом он заявил во время освящения здания, сообщают «Известия».

Во время церемонии глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что страна стала религиознее, чем в советские годы, которые он назвал «десятилетиями безвременья и навязанного нелепого атеизма». «Замечательно, что народ повернулся к вере, [повернулись] Вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите», — сказал он.

Патриарх выразил благодарность министру обороны Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и всем строившим храм строителям.

Церемония открытия храма прошла в воскресенье, 14 июня. Из-за санитарных требований в ней принял участие ограниченный круг лиц: патриарх, архиереи и священники РПЦ, глава Минобороны, его заместители и представители светских властей.

Храм Воскресения Христова построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. Всего было собрано более трех миллиардов рублей.

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