В РПЦ объяснили хранение личных вещей Гитлера на территории храма Минобороны

К тому, что находится за пределами храмового пространства, строгих требований никогда не предъявлялось. Так зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил в эфире «Говорит Москва» хранение личных вещей фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в мемориальном комплексе на территории храма Минобороны.

По его словам, на прихрамовых территориях, в том числе в Москве, можно найти памятники, обелиски и другие объекты, которые напрямую к православной традиции не относятся.

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Иванов рассказал о системах, помогающих сохранить иконы и экспонаты главного храма Вооруженных сил России. «Такие установки находятся в экспозиции "Дорога памяти", поскольку там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера», — пояснил замминистра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!