Двое детей погибли при пожаре в российском городе

В городе Ельц Липецкой области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщают «Вести Липецк».

В ночь на 19 июля в квартире на третьем этаже, в которой проживала многодетная семья, начался пожар. По словам матери, одна из дочерей находилась в комнате, где был очаг возгорания. Девочка разбудила криком всю семью, однако пламя быстро распространилось по комнате. В результате пожара две девочки четырех и пяти лет погибли от отравления угарным газом.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе при пожаре погибли пятеро взрослых, а также один ребенок. Возгорание произошло в одном из частных домов города Починок Смоленской области. Всего в доме, охваченном огнем, находились восемь человек, среди которых были четверо детей.