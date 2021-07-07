В России при пожаре в частном доме погибли пять взрослых и ребенок

В российском регионе при пожаре погибли пять взрослых, а также один ребенок. Возгорание произошло в одном из частных домов города Починок Смоленской области, передает РИА Новости.

На данный момент спасатели ищут еще трех человек. Всего в доме, охваченном огнем, находились восемь человек, среди которых были четыре ребенка.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания на данный момент не уточняется.

Ранее на восьмом этаже жилого дома центра Москвы произошел взрыв. Данных о пострадавших не поступало.