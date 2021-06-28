Взрывы и пожары из-за молний в Подмосковье попали на видео

В Московской области из-за молний произошли взрывы и пожары. В Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась и взорвалась. Видео публикует Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как после попадания молнии в электрическую подстанцию происходит несколько взрывов и начинается пожар.

Также загорелось дерево на трассе в лесу. На опубликованных в Telegram-канале 112 кадрах видно полыхающее дерево, которое упало после удара молнии. «Не езжайте туда никто! (...) Там лес горит», — говорит голос за кадром.

Ранее москвичей предупредилио «суперливне» и возможных потопах. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице во второй половине дня выпадет 70 процентов месячной нормы осадков. Специалист предупредил о возможных подтоплениях в низинах и о шквалистом ветре до 26 метров в секунду.