Потоп в московском метро из-за «суперливня» попал на видео

Три станции московского метро затопило из-за сильного ливня. Вода с улицы попала в вестибюль подземки на платформу. Видео со станции «Ясенево» опубликовал Telegram-канал RT.

Уточняется, что в целях безопасности движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро на станциях «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская» временно прекращено. В настоящее время специалисты делают все для оперативного восстановления работы составов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень», который пройдет во второй половине дня и принесет 70 процентов месячной нормы осадков.