В доме в центре Москвы произошел взрыв

В центре Москвы произошел взрыв в жилом доме. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Качалинской улице на 8-м этаже жилого дома. Горения не наблюдается. Проводится разведка», — рассказал собеседник.

Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные, а также сотрудники скорой помощи. Данных о пострадавших не поступало. Причины взрыва не уточняются.

Ранее в Московской области из-за молний произошли взрывы и пожары. В Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась.