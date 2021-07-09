Ехавшие на вызов российские пожарные врезались в забор и погибли

В селе Воронеж-2 Хабаровского края пожарная машина ехала на вызов и врезалась в забор жилого дома, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

По информации издания, у автоцистерны «Урал» отказали тормоза. Машина на большой скорости врезалась в забор, а пассажиры оказались зажаты внутри. В результате аварии двое пожарных погибли, еще двое госпитализированы с травмами. О пострадавших среди жильцов дома не сообщается.

По другой версии, пожарные спешили на помощь коллегам, которые тушили пожар на частной усадьбе. На крутом повороте емкость с шестью тоннами воды оторвалась и вдавила кабину грузовика в кирпичный забор, сообщает информационное агентство «ХКС».

В феврале в Красноярске трое спасателей погибли во время тушения мощного пожара на складе автозапчастей. На пожарных обрушилась кровля.