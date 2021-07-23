Гидрометцентр объяснил возможные причины пожаров в Якутии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил возможные причины пожаров в Якутии. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Вильфанд, сложная пожароопасная ситуация сложилась из-за аномально жаркой погоды и антициклонов, которые из-за глобального потепления происходят в республике все чаще. Во время полярного либо очень длинного дня солнце постоянно прогревает подстилающую поверхность. Кроме того, в условиях безоблачной погоды температура воздуха достигает 25-30 градусов в течение 7-10 дней. «Там корневая система деревьев не очень глубокая, поэтому создаются условия для природных пожаров», — пояснил синоптик.

При этом сообщения о том, что основной причиной лесных пожаров являются сухие грозы, не имеют обоснования, так как их увеличения не зафиксировано. «Вот антициклоны действительно связаны с изменением климата», — заключил Вильфанд.

Ранее губернатор Якутии Айсен Николаев рассказал, что сложная ситуация с пожарами обусловлена в том числе жаркой и сухой погодой в регионе. По его словам, в июне воздух прогревался до плюс 35-40 градусов, при этом за месяц выпало всего два миллиметра осадков при норме в 37 миллиметров. Из-за сухих гроз в сутки фиксировалось до 70 новых очагов возгорания.

Президент России Владимир Путин назвал острой проблему природных пожаров в России. Он напомнил, что леса горят в Якутии, Карелии, в Челябинской области.