80-летняя россиянка двое суток блуждала в горящих лесах Якутии и выжила

80-летняя жительница Якутии провела двое суток в горящих лесах региона и выжила. Видео ее спасения публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как группа людей выводит пожилую россиянку из автомобиля. Женщина с трудом передвигается, ей аплодируют.

По данным канала, жительница Якутии ушла из дома 19 июля. Она направилась в лес в Томпонском районе и блуждала в нем два дня. Родные начали искать женщину в горящих лесах сами, но за ночь найти ее не удалось.

Утром к родственникам россиянки присоединились жители соседнего села Кэскил с квадрокоптером, а также полицейские.

80-летнюю женщину искали всего около 100 человек. Ее удалось найти на второй день поисков. Пенсионерка все это время не ела. Ее госпитализировали в больницу. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Ранее житель Екатеринбурга во время охоты упал с семиметровой высоты, получил пять переломов и выжил. Чтобы вернуть россиянина к нормальной жизни, медики имплантировали ему нейростимулятор. Такая операция продлилась пять часов.