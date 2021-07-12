Россиянин на охоте упал с семиметровой высоты, получил пять переломов и выжил

Житель Екатеринбурга во время охоты упал с семиметровой высоты, получил пять переломов и выжил. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, россиянин Андрей Голубев упал со специального сооружения во время охоты на кабана. Он получил переломы позвоночника, обеих рук, а также двойной перелом грудной клетки и ушиб сердца. После нескольких операций мужчина выжил, но оказался прикован к постели на какое-то время.

«Я не мог переворачиваться, лежал как овощ. Потом начал сам тренироваться с эспандером, ползал по-пластунски, колотил грушу, плавал в бассейне, даже занимался борьбой на коленях», — рассказал Голубев.

Чтобы вернуть мужчину к нормальной жизни, в больнице Екатеринбурга ему провели операцию, которая продлилась пять часов. Медики имплантировали россиянину нейростимулятор. Сейчас мужчина проходит реабилитацию после операции.

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы №40 Андрей Лазарев, нейростимуляторы используются для того, чтобы «улучшить качество жизни пациента, обеспечить его нормальную работоспособность и социальную адаптацию».

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