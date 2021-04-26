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В Москве девочка-лунатик вышла в окно 12-го этажа и выжила

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Фото: Константин Кокошкин / РИА Новости

Девочка-лунатик выжила после падения с 12-го этажа в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

11-летняя девочка выпала из окна квартиры поздно вечером. По словам пострадавшей, она легла спать в комнате, а проснулась уже на улице.

Мать ребенка рассказала, что дочь часто ходит во сне. «Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле», — сказал собеседник агентства.

Девочку госпитализировали с травмами головы и плеча, при этом после падения она была в сознании, разговаривала с родителями и медиками. В настоящий момент следователи проводят проверку.

Ранее стало известно, что в городе Новочебоксарске в Чувашии ребенок выпал с 23-го этажа и выжил. Ребенок упал на припаркованную рядом с домом «Газель».

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