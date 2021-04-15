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90-летний ветеран выпал из окна на седьмом этаже и пропал с деньгами в Москве

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Живущий в Москве ветеран Великой Отечественной войны выпал из окна квартиры на седьмом этаже и пропал. С собой у него была сумка с деньгами и сберегательная книжка, сообщает РЕН ТВ.

Сиделка пожилого мужчины рассказала, что инцидент произошел утром 14 апреля. По ее словам, 90-летний пенсионер с болезнью Альцгеймера вывалился из окна дома на улице Петрозаводская, когда женщина пошла выносить мусор. При себе у мужчины были сумка на шее с 20 тысячами рублей внутри и сберкнижка, на счету которой лежит примерно один миллион рублей.

Прибывшая на место инцидента скорая забрала ветерана в больницу, позже мужчина не вернулся домой. Сиделка отметила, что местонахождение подопечного ей не известно. Полиция проводит проверку.

Ранее в Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с 23-го этажа, упал на автомобиль и выжил. Перед происшествием он сбежал с уроков.

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