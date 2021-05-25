Мужчина провел 17 дней в пустыне и выжил

В США мужчина провел 17 дней в пустыне в штате Орегон и выжил. Об этом пишет ABC News.

69-летний Гарри Берли отправился 6 мая на рыбалку, но не вернулся домой. Его машина была обнаружена 8 мая. Спасатели, ведущие поиски, находили лишь остатки убежищ, которые он сооружал, блуждая по пустыне. Поисковые отряды шли по следам американца. Днем 23 мая мужчину нашли в одном из таких убежищ.

По словам местных властей, состояние найденного Берли было стабильным, он лишь жаловался на незначительную боль при ходьбе. Мужчину доставили в больницу на вертолете, где он прошел обследование. Сейчас он выздоравливает в медучреждении.

В апреле житель Китая, отправившийся в поездку по северу Австралии, случайно свернул с дороги в неверном направлении, в результате чего провел в пустыне без еды и воды два дня. Его машину нашел проезжающий мимо автомобилист и вызвал полицию.