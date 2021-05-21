Пропавший турист провел пять дней в диком лесу и выжил

Пропавший пять дней назад турист обнаружен в диком лесу национального парка в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летний Джордж Дэвид Нулл (George David Null) отправился в пеший поход в Национальный лес Анхелес в субботу, 15 мая. Вечером того же дня мужчина не вернулся домой, и его родственники обратились в полицию. На следующий день экстренные службы начали обыск территории и нашли автомобиль хайкера на парковке возле леса.

Как отмечает издание, сперва поиски не были успешными, поэтому спасатели начали изучать местность на вертолете. В итоге мужчину нашли живым в отдаленной части национального парка площадью почти 300 тысяч гектаров, он провел там пять дней без специальной подготовки. Пропавший стоял у ручья и размахивал ярко-синей клетчатой рубашкой.

В настоящий момент пострадавший не рассказывает, как ему удалось выжить в суровых условиях. «Я думаю, он настолько измотан, что сейчас ему не хватает слов, чтобы все описать. И возможно, он немного бредит после пяти дней блужданий по лесу», — предположила его сестра.

Ранее в апреле два студента погибли, когда пошли в поход к действующему вулкану Питон-де-ла-Фурнез, несмотря на запрет властей. Предполагается, что причиной смерти молодых людей мог стать удар молнии или отравление ядовитым газом.