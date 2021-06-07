Россиянин выжил после наезда грузовика

Житель Онгудайского района Республики Алтай выжил после наезда грузовика. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло 5 июня в 22:55 на 626-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». 68-летний россиянин из села Майма ехал за рулем КамАЗ-541150. Он столкнулся по касательной с припаркованным на обочине Toyota Camry и задел 31-летнего мужчину, который в тот момент садился в автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Автоинспекторы обратили внимание, что водитель Toyota находился на проезжей части без светоотражающего жилета в темное время суток. Водитель КамАЗа был трезвый, у пострадавшего взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.

26 мая сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись четыре грузовика, погиб один человек. Водитель КамАЗа врезался в три автомобиля, которые ждали зеленого сигнала светофора, он погиб на месте. Еще двое участников аварии не пострадали, один отказался от госпитализации.