Россия
 
Последние новости
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира»
«Роскосмос» подтвердил падение неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан
США обвинили в «равносильной геноциду» блокаде
Военный эксперт рассказал о «наглой лжи» НАТО
Илон Маск рассказал о своем психическом расстройстве
Российский боец MMA назвал Моргенштерна «конченным пугалом»
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры
Военные США обнаружили партию неопознанного российского оружия
Новости партнеров
Прослушать новость

В России пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным спасателей, авария произошла на 127-м километре автодороги «Казань-Оренбург». В результате столкновения пятеро человек, находившиеся в микроавтобусе, скончались, четверо были госпитализированы, в том числе ребенок. Отмечается, что один взрослый сейчас находится в реанимации, состояние остальных стабильное. Причины аварии пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае шестеро детей погибли при столкновении микроавтобуса и КамАЗа. Еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии. В ГИБДД отметили, что находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Взрыв после аварии бензовозов и фуры на трассе в России попал на видео
Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео
В России шестеро детей погибли в аварии с КамАЗом