В России пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком

В Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным спасателей, авария произошла на 127-м километре автодороги «Казань-Оренбург». В результате столкновения пятеро человек, находившиеся в микроавтобусе, скончались, четверо были госпитализированы, в том числе ребенок. Отмечается, что один взрослый сейчас находится в реанимации, состояние остальных стабильное. Причины аварии пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае шестеро детей погибли при столкновении микроавтобуса и КамАЗа. Еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии. В ГИБДД отметили, что находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.