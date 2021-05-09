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Россиянин выжил после взрыва гранаты в руках

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Кадр: telegram-канал FatalityVDК

В городе Спасск-Дальний Приморского края мужчина выжил после взрыва гранаты в руках, сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, снятой жильцами соседнего дома, видно, как мужчина стоит с гранатой в руках и стягивает с себя куртку. На месте уже оказались полицейские, один из них пытается убедить мужчину убрать гранату и спрашивает, зачем ему это надо. Тем не менее тот взвел чеку, после чего бомба взорвалась у него в вытянутой руке.

Полицейские сразу после взрыва вызвали скорую помощь. Сообщается, что врачам удалось спасти жизнь самоубийце. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии, а кроме того, ходил с ружьем по соседней улице за некоторое время до подрыва. Кроме него при происшествии никто не пострадал.

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