Россиянин выжил после взрыва гранаты в руках

В городе Спасск-Дальний Приморского края мужчина выжил после взрыва гранаты в руках, сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, снятой жильцами соседнего дома, видно, как мужчина стоит с гранатой в руках и стягивает с себя куртку. На месте уже оказались полицейские, один из них пытается убедить мужчину убрать гранату и спрашивает, зачем ему это надо. Тем не менее тот взвел чеку, после чего бомба взорвалась у него в вытянутой руке.

Полицейские сразу после взрыва вызвали скорую помощь. Сообщается, что врачам удалось спасти жизнь самоубийце. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии, а кроме того, ходил с ружьем по соседней улице за некоторое время до подрыва. Кроме него при происшествии никто не пострадал.