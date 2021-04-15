Россиянин открыл стрельбу с балкона

Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает «Интерфакс».

Информацию о стрельбе на улице Луганской сотрудники правоохранительных органов получили в четверг, 15 апреля, около 18.00. «По предварительной информации, мужчина распивал спиртные напитки, после чего устроил стрельбу. С места происшествия изъято оружие и патроны к нему», — рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее россиянин Владимир Барданов устроил стрельбу в подмосковных Мытищах. Он оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.