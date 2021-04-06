Полиция задержала устроившего стрельбу из окна жилого дома в Зеленограде мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома в Зеленограде. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Москве.

Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, а также устанавливают личность злоумышленника.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, мужчину с ружьем в руках обнаружил курьер, когда доставлял ему пиццу, после чего сообщил в полицию. Полицейские решили проверить мужчину, однако тот не открыл им дверь. Через несколько часов он начал стрелять из автомата из окна квартиры.

По предварительным данным, в его доме нашли еще одну винтовку и два взрывных устройства.

Ранее россиянин Владимир Барданов устроил стрельбу в подмосковных Мытищах. Он оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.