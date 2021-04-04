Стало известно о криминальном прошлом стрелка из Мытищ

Журналистам стало известно о криминальном прошлом Владимира Барданова, устроившего стрельбу в поселке Новые Вешки в Мытищах. Соответствующее расследование в воскресенье, 4 апреля, опубликовало издание Baza на своем YouTube-канале.

Знакомые и деловые партнеры стрелка рассказали, что в 70-х годах он отбыл заключение после совершенного разбоя или, согласно другим данным, грабежа.

Спустя примерно десять лет, в конце 80-х, мужчина вступил в организованную преступную группировку (ОПГ). По некоторым сведениям, речь идет об измайловской ОПГ.

Кроме того, собеседники издания отметили, что сам Барданов причислял себя к «блатным». «Как говорят знакомые, он не был вором в законе, а просто был авторитетным человеком», — указано в расследовании. Также известно, что у него было прозвище — Князь, а на теле — многочисленные наколки.

Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия утром 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.