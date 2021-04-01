Адвокат семьи стрелка из Мытищ допустил иски к силовикам из-за разрушенного дома

Семья Владимира Барданова, устроившего стрельбу в поселке Новые Вешки в Мытищах, может подать гражданский иск в суд из-за разрушения дома во время штурма бойцами Росгвардии. Об этом адвокат Арслан Акавов заявил в разговоре с «МК».

По словам представителя, родственники погибшего находятся в затруднительном положении, поскольку после операции силовиков пострадали даже те части дома, которые не были задействованы стрелком.

Как считает Акавов, сотрудники силовых ведомств допустили халатность при задержании.

Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия утром 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.